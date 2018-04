Einen anderen Ansatz als die ewiggleichen, austauschbaren "Bücher zur Kamera" verfolgt Berufsfotograf Michael Jordan mit seinem Foto-Lehrbuch "Vom Alltäglichen

Einen anderen Ansatz als die ewiggleichen, austauschbaren "Bücher zur Kamera" verfolgt Berufsfotograf Michael Jordan mit seinem Foto-Lehrbuch "Vom Alltäglichen zum Besonderen". Treffender noch ist der Untertitel "Bilder auf den Punkt gebracht". Jordan zeigt an über 40 Beispielen aus der Praxis auf jeweils vier Seiten, wie jeder gewöhnliche Motive und Fotos aus der alltäglichen Umgebung durch geeignete Aufnahmetechnik und mit einer möglichst kurzen, aber effektiven Bildbearbeitung pointiert und wirkungsvoll gestalten kann.

Jordan beginnt bei der Art der Annäherung ans Motiv, beschreibt den Umgang mit den Aufnahmebedingungen vor Ort und der Fototechnik, um dann zu den Tipps zu kommen, die Fotos den "letzten Schliff" geben. Einige Grundkenntnisse der Bildbearbeitung werden dabei allerdings vorausgesetzt, wenn es z. B. als Tipp heißt "In der Gradationskurve wird im a-Kanal in der Mitte des Histogramms ein Ankerpunkt gesetzt." Insgesamt ist das Buch stark Photoshop-orientiert. Da die meisten Tipps aber auch in anderen Programmen nachvollziehbar sind, erweist sich Jordans Buch als empfehlenswerter Tippgeber für ambitionierte Fotografen, die mehr aus ihren Fotos herausholen wollen, als die Kamera freiwillig liefert.

Michael Jordan: Bilder auf den Punkt gebracht ISBN: 978-3-8273-2818-2 240 Seiten - 4-farbig, Bilderdruck September 2009 € 29,95 [D] Addison-Wesley, Reihe: DPI Fotografie www.awl.de/main/main.asp?page=bookdetails&ProductID=168629