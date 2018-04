Der Braun DigiFrame DV 9000 ist mehr als ein digitaler Fotorahmen. Mit integriertem DVD Player und DVB-T Empfänger bietet er Fernsehempfang und Filmvergnügen.

Der Braun DigiFrame DV 9000 ist mehr als ein digitaler Fotorahmen. Mit integriertem DVD Player und DVB-T Empfänger bietet er Fernsehempfang und Filmvergnügen. Er soll damit der ideale Reise- oder Urlaubsbegleiter sein, der auch unterwegs noch die gewohnten Serien auf den Schirm bringt.

Die TV-/ und Radiokanäle können automatisch oder manuell eingestellt werden, der elektronische TV-Programmführer (EPG) soll die Programmauswahl erleichtern. Für Wohnmobilfahrer interessant: Der elektronische Erschütterungsschutz verhindert Schäden beim Benutzen während der Autofahrt. Die Akkulaufzeit soll bei 2 Stunden liegen, dann muss der Rahmen wieder ans mitgelieferte Netzteil.

Für Bilder gibt es einen 3-in-1 Kartenleser für SD/SDHC, MMC und MemoryStick. Für die Diaschau bietet der DigiFrame DV 9000 verschiedene Wiedergabeeffekten und Zeiten. Er kann die Bilder für die Hochkantansicht um 180° drehen und hinein zoomen. Zudem spielt er Videos in den Formaten MPEG4 und Ton der als MP3 oder WMA-Codiert ist. Alle wichtigen Funktionen lassen sich via Fernbedienung oder direkt am Gerät steuern.

Das TFT-Display hat eine Größe von 9 Zoll (22,86 cm) und bietet eine Auflösung von 640 x 234 Bildpunkten. Für die Tonwiedergabe bietet der Rahmen eingebaute Lautsprecher, Kopfhöreranschlüsse und separate Ausgänge für den Anschluss an die Heimkino-Anlage. Auch für das Videosignal gibt es eine Schnittstelle zum Fernseher. Im Lieferumfang des 250 Euro teuren Braun DigiFrame DV 9000 sind Fernbedienung, 2 Antennen, Netzteil sowie eine Bedienungsanleitung. www.braun-phototechnik.de