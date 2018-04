Bluedot BTV-1000K: Digitaler Bilderrahmen empfängt TV-Signale

Der japanische Hersteller für Unterhaltungselektronik Bluedot hat am Montag einen digitalen Bilderrahmen mit eingebautem TV-Empfänger vorgestellt. Der BTV-1000 bietet ein zehn Zoll großes WSVGA-Display mit einer Auflösung von 1024 x 600 Bildpunkten.

Der vorerst nur für Japan vorgestellte digitale Bilderrahmen BTV-1000 gibt laut Hersteller neben Fotos von Speicherkarten auch Bewegtbilder wieder. Diese können entweder über den Antennenanschluss oder über einen Composite-Video-Eingang vom DVD-Player oder der Spielekonsole zugespielt werden. Bei einem Gewicht von 1,1 Kilogramm und einer Größe von 288 x 53 x 204 Millimetern ist das Display einigermaßen portabel und soll so leicht in jedem Raum Platz finden. Hersteller Bluedot gibt einen maximalen Stromverbrauch von zwölf Watt im Betrieb an. Zum Energiesparen lädt auch ein Sleepmodus ein, der den Bilderrahmen automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne in den Standby-Modus versetzen soll.

Der BTV-1000 ist in den Farben Schwarz und Silber erhältlich und soll in Japan ab 25. September 25.000 (etwa 190 Euro) japanische Yen kosten.