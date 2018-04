Blu-ray hat bei Heimkino-Fans eindeutig die Nase vorn

Die Mehrheit der Heimkino-Enthusiasten frönt ihrer Leidenschaft am liebsten mithilfe von Blu-ray Discs. Das ergab eine Onlineumfrage unter Usern des Onlineportals der Zeitschrift Video-HomeVision. Schlecht weg kamen dagegen ARD, ZDF, RTL & Co.

Die Blu-ray Disc ist das begehrteste Medium der Heimkino-Fans. 44 Prozent der Umfrageteilnehmer auf video.magnus.de stimmten angesichts der Frage "Woher holen Sie sich Ihr Programm fürs Heimkino am liebsten?" für die hochauflösende Silberscheibe. Mit immerhin noch stattlichen 25,4 Prozent landete an zweiter Stelle die Formatvorgängerin namens DVD. Immerhin 16 Prozent der Befragten erklärten, sie bevorzugten Pay-TV-Angebote wie Premiere (künftig Sky), oder Kabel Digital Home als Quelle fürs Heimkinoerlebnis. Deutlich schlechter schnitt dagegen das frei empfangbare Fernsehen ab. ARD, RTL & Co. kamen bei der Abstimmung nur auf 9,3 Prozent. Völlig abgeschlagen auf dem letzten Platz kam indes die digitalen Video-on-Demand-Angebote. maxdome, Videoload spielen bei den magnus.de-Usern laut Umfrage mit 1,3 Prozent quasi keine Rolle.