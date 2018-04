© Archiv BIOS - Gute Pixel, schlechte Pixel

Hat Ihre Kamera "BIOS-Pixel"?- das fragt das Testlabor Image Engineering interessierte Kompaktkamera-Fotografen. " BIOS" steht für "Better Instead Of Smaller" (auf deutsch: besser statt kleiner). Zur Förderung des "Bildqualitätsdenkens" werden in einer Gemeinschaftsaktion mit der Zeitschrift Color Foto, dem Online-Magazin HeiseFoto.de und Ringfoto, dem Fachhändler-Verbund, auf der Photokina kostenlos 40.000 Test-Plakate verteilt, die Besitzer von digitalen Kompaktkameras unter beschriebenen Aufnahmebedingungen abfotografieren können. Die anschließende visuelle Auswertung zeigt, ob ihre Kamera "gute Pixel" hat. Das Plakat enthält u.a. einen Graukeil für die Beurteilung des Rauschens, ein Auflösungsmuster für das Ablesen der realen Auflösung und mehrere Texturmuster (Steine, Gras, Backsteine und Stoff) für die Beurteilung des Texturverlustes durch Rauschentfernung. Zum Plakat gehört eine Anleitung (Deutsch/Englisch) zur Beleuchtung, Aufnahme und Auswertung der Bilder. Die Website "www.bios-pixel.org" zur Aktion bietet darüber hinaus mit Beginn der photokina Beispielbilder, die mit Referenzkameras aufgenommen wurden und die komplette Bandbreite der Ergebnisse aufzeigen. Ziel soll es sein, auf der Messe möglichst vielen Menschen zu zeigen, dass viele Pixel bei kleinen Kameras nicht zu besseren Bildern führen. Die Poster gibt es bei: ColorFoto Halle 05.1 F030 Image Engineering Halle 02.1 D035A heiseFoto.de (am Stand von dpunkt.verlag) Halle 04.1 A011 Ringfoto Halle 02.1 D020 www.bios-pixel.org www.6mpixel.org Anzeige

von Redaktion pcmagazin

