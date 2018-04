Tragbar, flach zusammenfaltbar und schnell einsatzbereit, so beschreibt Bilora sein neues mobiles Fotostudio. Es besteht aus einem Metall-Kamera-Stativ mit

Tragbar, flach zusammenfaltbar und schnell einsatzbereit, so beschreibt Bilora sein neues mobiles Fotostudio. Es besteht aus einem Metall-Kamera-Stativ mit Kugelkopf, zwei Stativ-Leuchten mit ausklappbaren Metallfüßen, einem schwenkbaren Reflektor mit Hochvolt-Halogen-Reflektor Lampen 50 Watt, drei 40 x 40 cm großen weißen lichtdurchlässigen Seitenwänden, vier ins Studio klettbare farbige Hintergrund-Stoffbahnen (40 x 80 cm) in weiß, blau, rot und schwarz und das ganze zum Transport verpackt in einer Stofftasche mit Vortasche. Der Preis liegt bei 100 Euro. www.bilora.de