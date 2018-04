"Bild" und Video Buster starten gemeinsamen DVD- und Blu-ray-Verleih

Die "Bild"-Zeitung startet zusammen mit dem Filmverleih-Service Video Buster einen eigenen DVD- und Blu-ray-Verleih. Neben den Filmverleih bietet der neue Web-Channel noch zusätzlich ein Forum, um Film-Tipps auszutauschen. Außerdem können sich Besucher an diversen Star-Quizes beteiligen.

Über 40.000 Titel auf DVD oder Blu-ray-Disc stehen nach einer Mitteilung der "Bild" derzeit online zur Ausleihe bereit. Der entsprechende Link zum Filmverleih-Portal lautet http://dvd.bild.de . Geliefert werden die georderten Scheiben auf dem Postweg. Dabei hat der Kunde die Wahl entweder im Abonnement oder exklusiv - über das Video Buster Verleihmodell "aLaCarte" ohne Monatsbindung.

Bei einem Abonnement unterscheiden sich die Preise je nach Vertragsdauer und Stückzahl der im Monat zu beziehenden Filme. Wem vier Filme im Monat ausreichen und sich 24 Monate an dieses Verleih-Abo bindet, zahlt monatlich 9.90 Euro. Bei einer 1 bis 3 monatigen Vertragslaufzeit werden zum Beispiel 11.90 Euro fällig, zudem gibt es noch 6- und 12-Monats-Verträge. Des Weiteren gibt es Preismodelle mit 6, 8 und 14 Ausleih-Filmen pro Monat. Bei letzterem Modell liegt die Preisspanne je nach Vertragslaufzeit zwischen 30 und 34 Euro. Neben diesen Preismodellen bietet der Verleih-Service noch diverse weitere an wie etwa "aLaCarte" (ohne Abo, 1 - 2 Filme je 7 Tage für 5 bis 7 Euro) oder auch den scheibenlosen Streaming-Service Video on Demand für 2 Euro pro Film.