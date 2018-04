Besier Oehling veranstaltet von 21.03 bis zum 22.03. 2009 erneut die Rhein-Main-Fotomesse "MINIKINA". Auf der Minikina können die Besucher aktuellen

Vom 21.03 bis zum 22.03. 2009 findet in Mainz erneut die Rhein-Main-Fotomesse "MINIKINA" statt. Auf der MINIKINA können Besucher aktuelle Kameramodelle, Objektive, Blitzanlagen und fast alles erdenkliche Zubehör aller namhaften Hersteller ausprobieren.

An beiden Tagen finden zahlreiche Workshops, Shows und Seminare statt: Sascha Hüttenhain, einer der gefragtesten jungen Fotografen, zu dessen Kunden auch der Playboy Deutschland gehört, zeigt im Live-Shooting und im Werkstattgespräch, wie er Fashion-, Glamour- und Dessous-Fotografie umsetzt.

In einem Intensiv-Workshop über "People-Fotografie" mit der Firma Hedler Systemlicht erläutern Profis an drei unterschiedlichen Studiosets wie man Licht setzt. Im praktischen Teil lernen die Teilnehmer wie man sein Modell motiviert.

Vor der Messehalle zeigen der Düsseldorfer Fotograf Michael Quack und sein Team den neuen Porty Lithium von Hensel.

In weiteren Fachseminaren werden Tipps und Präsentationen über Tierfotografie, Reportagefotografie, Panoramafotografie, Videogestaltung und Bildbearbeitung angeboten. Am Samstagabend präsentiert Reiner Harscher seine neue HD-Multivision "Namibia" und am Sonntag Nachmittag zeigt Mark Turney, ehemaliger US-Soldat, Bilder zum Thema "Life during wartime".

Der Eintritt zur Messe, zu den Shows und zu den Seminaren ist frei! Der Intensiv-Workshop "People-Fotografie" kostet pro Person EUR 29 Euro.

Der Veranstalter der MINIKINA ist Besier Oehling GmbH. Der Name Besier Oehling GmbH ist noch recht jung, auch wenn beide Unternehmen Besier GmbH und Foto Oehling GmbH auf eine lange Geschichte zurückblicken können. Carl Besier eröffnete seinen ersten Fotoladen am 22. September 1912 in Wiesbaden, Alfred Oehling 1949 in Mainz. 2006 übernahm Besier GmbH Foto Oehling zu 100%. Seit dem 1.9.2008 ist man unter dem neuen Namen Besier Oehling GmbH tätig. Nach wie vor ist Besier Oehling GmbH am stärksten Rhein-Main-Gebiet vertreten: Wiesbaden, 2x Mainz, Frankfurt, Limburg, Ingelheim, Bad Kreuznach und Worms. Der Fotoversand umfasst außer Deutschland Frankreich und Tschechien.

Ort: Alte Lokhalle Mainz 21.03. und 22.03.2009, jeweils 10-18 Uhr http://www.foto-oehling.com/cgi-bin/Oehling.storefront/DE/Catalog www.oehling-academy.de www.minikina.de