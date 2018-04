Barebone-Spezialist Shuttle steigt in den Notebook-Markt ein

Der taiwanesische Barebone-Spezilaist Shuttle wird ab März 2010 auch komplette Notebooks unter dem eigenen Namen anbieten. Dies wurde am Montag in einer Vorschau auf die Computermesse CeBit mitgeteilt.

Schon zur US-amerikanischen CES-Messe Anfang Januar gab Shuttle eine Änderung der Unternehmensstrategie bekannt. Zusätzlich zum Kerngeschäft Barebones wolle man in Zukunft verstärkt Komplettgeräte wie All-in-One-PCs, Nettops und eben auch Notebooks verkaufen. Dazu stellte Shuttle auf der CES ein Konzept für eine standardisierte Laptop-Plattform namens "SPA" vor, die für diverse Komponenten bislang fehlende Formfaktoren vorsieht. Jetzt verriet Shuttle erste Details: Es soll komplette Notebooks unter dem eigenen Markennamen geben. Über technischen Feinheiten wurde noch nichts verlautbart, da der endgültige Produktplan laut Shuttle noch nicht feststehe. Vorerst will man jedoch vor allem die unteren Preissegmente bedienen und dabei hauptsächlich auf Intel-Plattformen setzen. Es werde aber auch definitiv Geräte mit AMDs "Congo"-Plattform, geben, so Shuttles Pressesprecher Tom Seiffert auf Nachfrage von magnus.de.