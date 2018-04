Bang & Olufsen wollen mit Zauberflöte BeoTime ins Schlafzimmer

Schlafzimmer seien heute oft auch Wohlfühlräume, bei denen viel Wert auf die Einrichtung gelegt werde, weiß Bang & Olufsen zu berichten. Mit dem am Mittwoch vorgestellten Produkt BeoTime wollen die Audio-Spezialisten den "Zauber der Flöte" ins Schlafzimmer bringen und mit Trompetentasten und Gummifüßen für ein "sanftes Erwachen" sorgen.

Schlafzimmer seien heute oft auch "Wohlfühlräume", bei denen viel Wert auf die Einrichtung gelegt werde, weiß Bang & Olufsen zu berichten. Mit dem am Mittwoch vorgestellten Produkt "BeoTime" wollen die Audio-Spezialisten aus Dänemark den "Zauber der Flöte" (Eigenwerbung) ins Schlafzimmer bringen und mit Trompetentasten und Gummifüßen für ein "sanftes Erwachen" sorgen. Das Audiogerät weckt laut Bang & Olufsen mit einem "wohlklingenden Alarmton", mit der gewünschten Radiostation, der Lieblings-CD oder der bevorzugten TV-Morgensendung. "BeoTime" schaltet sich zur voreingestellten Zeit automatisch aus und stellt per "Sleep Timer" alle Bang & Olufsen-Geräte im Zimmer nach spätestens 120 Minuten in den Standby-Betrieb - eine praktische Funktion für alle, die bis spät in die Nacht Fernsehen oder zum Klang ihrer Lieblings-CD einschlafen wollen, ohne später die Geräte ausschalten zu müssen. Mit BeoTime lassen sich zudem das TV-Gerät, die Lautsprecher und die Beleuchtung im Schlafzimmer steuern.

Trompetentasten und Gummifüße

"BeoTime" besteht aus einem eloxierten und polierten Aluminiumrohr und einer trompetenförmigen Taste, mit der sich der Wecker ein- und ausschalten lässt. Rastet die Taste ein, erinnert das Geräusch an einen klassischen Wecker. Am anderen Ende des Rohres verbirgt sich das Batterienfach. Für einen sicheren Halt auf dem Nachttisch sorgen zwei Gummifüße. Wer "BeoTime" lieber an der Wand befestigt, erhält im Lieferumfang inbegriffen eine magnetische Wandhalterung.

Die Navigation in den Menüs erfolgt über die quadratische Navigationstaste. Die drei weiteren kleineren Displays zeigen die Uhrzeit, die Weckzeit sowie die Weckquelle an. Die aktuelle Zeit ist immer sichtbar. Dank des integrierten Berührungssensors wird die Hintergrundbeleuchtung durch bloße Berührung von BeoTime aktiviert, um beispielsweise nachts die Zeit ablesen zu können. "BeoTime" ist ab Anfang September zum Preis von immerhin 320 Euro im Fachhandel erhältlich.