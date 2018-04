Wer jetzt noch die obligatorischen Weihnachtgrußkarten oder Fotokalender benötigt, findet vielleicht in Ashampoos Photo Commander 7 die passende Hilfe. Die

Wer jetzt noch die obligatorischen Weihnachtgrußkarten oder Fotokalender benötigt, findet vielleicht in Ashampoos Photo Commander 7 die passende Hilfe. Die Software hilft nicht nur bei der Fotoverwaltung und Bildbearbeitung sondern bietet weihnachtliche Vorlagen. Dank der Bildbearbeitung kann man aber auch seine Bilder nach Wunsch korrigieren und eigene Designs für Kalender und Karten erstellen. Beim Sichten der Bilder kann der Fotograf die nicht so gelungenen Aufnahmen per Tastendruck gleich in den Papierkorb schieben. Alle übrig gebliebenen Fotos werden in der internen Datenbank abgelegt und können in virtuellen Fotoalben verwaltet werden. Wer möchte, kann seine Fotos auch mit Sternchen bewerten und sie mit beschreibenden Texten versehen. Ashampoo Photo Commander 7 kann man 40 Tage lang kostenfrei ohne Einschränkungen verwenden. Die Vollversion kostet 50 Euro. www.ashampoo.de