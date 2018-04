Ashampoo ClipFisher: Der Video-Downloader

Online-Videos liegen total im Trend: Alleine im Dezember 08 haben nur die deutschen Anwender über drei Milliarden Videos auf Portalen wie YouTube oder ClipFish gesehen. Der Ashampoo ClipFisher holt die besten Videos aus dem Netz auf die Festplatte. Dabei lassen sich die Filme gleich ins WMV-Format konvertieren.

Der eine liebt lustige Werbefilme, der andere Konzertmitschnitte seiner Lieblings-Bands. Weitere Onliner suchen nach kultigen Made-at-home-Videos, Paparazzi-Filmen oder Kinotrailern. Zahllose Online-Portale bieten genau diese Filme an: Jeder kann sie kostenfrei online sehen.

Viel spannender wäre es doch aber, die Online-Videos aus dem Internet auf die eigene Festplatte zu übertragen. Dabei hilft der Ashampoo ClipFisher, der ab sofort in einer neuen Version vorliegt. Produktmanager Jens Meyerholz: "Die neue Version 1.19 wurde nötig, um das Programm an Änderungen in den unterstützten Videoportalen YouTube, Google Video, ClipFish, MyVideo, videU, IFILM, dailymotion, blip.tv, Metacafe, sevenload, MySpace, veoh.com und video.yahoo.com anzupassem. Jetzt arbeitet der ClipFisher wieder problemlos mit allen genannten Portalen zusammen."

Einfach zu bedienen

Der Ashampoo ClipFisher ist kinderleicht zu bedienen und aus diesem Grund nicht nur für den technisch interessierten PC-Kenner geeignet, sondern für jeden beliebigen Anwender - vom Kind, das sich ein Musikvideo downloaden möchte bis hin zum Rentner, der einen Golf-Lehrfilm benötigt.

40 Tage lang kostenfrei einsetzen

Der Ashampoo ClipFisher lässt sich nach dem Download (18,4 MB) 10 Tage lang kostenfrei ausprobieren. Nach einer Online-Registrierung wird der Testraum um 30 Tage verlängert. Die Vollversion für Windows 2000 (Service Pack 3), Windows XP (Service Pack 2) und Windows Vista kostet 14,99 Euro.