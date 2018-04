Das Archos 5 Internet Tablet heißt das neue Gerät das den Computer in vielen Fällen überflüssig machen soll. Der auf Android-Plattform basierende

Das Archos 5 Internet Tablet heißt das neue Gerät das den Computer in vielen Fällen überflüssig machen soll. Der auf Android-Plattform basierende Multimediaplayer unterstützt HD-Videos, beherrscht die TV-Aufnahme und hat eine integrierte 3D-Navigation. Das nur einem Zentimeter hohe Archos 5 Internet Tablet wird über ein 4,8-Zoll-Touchscreen bedient und zeigt darauf Fotos und Videos mit einer Auflösung von 800 x 480 Bildpunkten. Mit der optionalen DVR-Docking-Station können hochauflösende Videos mit bis zu 1280 x 720 Pixel auf Beamer oder Fernseher ausgegeben werden. Die Bedienung ist stark an Apples iPod und iPhone angelehnt. Im Inneren arbeitet ein Mikroprozessor von Texas Instrument dank dem Archos schnelle Zugriffszeiten und einen Vollbild-Internet-Browser verspricht. Zum Archos-Gerät sollen dank der Android-Plattform viele kostenlosen "Apps" wie beispielsweise Dailymotion, Quickpedia, ThinkFree Mobile, Moov und CraigsPhone passen. Zusätzlich bietet der neue Archos bereits eine Kontakt- und E-Mail-Anwendung. Mit der bereits vorinstallierten Office-View-Anwendung können PowerPoint-, Excel- oder Word-Dokumente geöffnet und professionell präsentiert werden. Zur Bearbeitung benötigt man dann allerdings ein (kostenpflichtiges) weiteres "App". Über die Micro-USB-Schnittstelle kann das "ARCHOS 5 Internet Tablet" mit einer Maus und einer Tastatur verbunden werden. Falls kein WLAN-Netzwerk zur Verfügung steht kann man via Bluetooth über das Mobiltelefon eine Verbindung zum Internet herstellen. Archos bietet drei Flash-Speicher-Modelle mit einem Speichervolumen von 8, 32 oder 64 GB und zwei Player mit 160 oder 500 GB Festplatte an. Die Versionen mit Flash-Speicher verfügen über einen Micro-SD-Slot für die Speicher-Erweiterung. Das Archos 5 Internet Tablet ab dem 16. September für 230 Euro (8 GB Version) erhältlich sein. Die 64 GB Version gibt es für 400 Euro. www.archos.com