Aquasofts Diashow ist gerade als Version 7 erschienen. Neben mehr Übergangseffekten gibt es neue Vorlagen für die Diashows. Doch auch die Timeline als

Aquasofts Diashow ist gerade als Version 7 erschienen. Neben mehr Übergangseffekten gibt es neue Vorlagen für die Diashows. Doch auch die Timeline als zentrales Arbeitswerkzeug ist optisch überarbeitet und hat dazugelernt: Sie zeigt über kleine Symbolen, wenn Effekte, Pfade oder ähnliches auf die Timelineobjekte angewendet wurden. Die Timeline-Handhabung soll exakter und durch bessere Darstellung der verschiedenen Objekte komfortabler geworden sein. Der Layoutdesigner kann Diashows direkt und bildgenau abspielen. In der Timeline läuft die Zeitmarkierung mit, die auch mit der Maus beliebig gezogen werden kann, um eine genaue Position innerhalb der Show zu betrachten. Die Darstellungsqualität der Bilder wurde durch Kantenglättung/AntiAliasing im DirectX-Player insbesondere bei Blenden verbessert. Texte können nun Buchstabenweise dem Bewegungspfad folgen. Dabei will Aquasoft die CPU-Last während des Abspielens deutlich reduziert haben. Viel hat sich auch bei Videos getan, so dass Aquasoft nun von einem kompletten Videoschnitt redet. Videos können nun am Anfang beschnitten werden und sich entlang des Bewegungspfades drehen. Die Software untersützt AC3-Sound beim DVD-Export/Brennen. Zudem gibt es neue Ausgabe-Assistenten, die direkt Bildschirmschoner erzeugen oder Shows auf viele mobile Geräte a la iPod und PSP, digitale Bilderrahmen und auf YouTube übertragen. Es gib mit Aquasofts Diashow 7 Premium, Ultimate und Suite wieder drei Versionen, die für 40, 70 und 100 Euro verkauft werden. Das Erststellen von DVD-Menüs, Effekten wie Drehung und Rotation und eigene Effektbearbeitungen sowie Bewegungspfade gibt es nur bei den beiden teureren Versionen. Die Suite liefert zudem noch den Earth Pilot, Photokalender 3, PhotoAlbum 1 und WebShow 3 mit. www.aquasoft.de