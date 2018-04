Apple stellt seine neue MacBook Pro Familie vor. Die Macbook Pro-Versionen mit 15 und 17 Zoll großen Displays werden unter anderem zukünftig mit Intel Core i5

Apple stellt seine neue MacBook Pro Familie vor. Die Macbook Pro-Versionen mit 15 und 17 Zoll großen Displays werden unter anderem zukünftig mit Intel Core i5 sowie i7 Prozessoren ausgeliefert.

Außerdem werkelt in beiden Modellen ein NVIDIA Geforce GT 330 M Grafikprozessor für intensive Grafikprogramme und/oder Videospiele sowie ein Intel HD Grafik-Prozessor für nicht so aufwendige Anwendungen. Der Rechner entscheidet selbst, welchen Grafikprozessor er für welche Software nutzt. Bei der kleinsten, 13-Zoll großen Ausführung übernimmt den Grafik-Job ein NVIDIA Geforce GT 320 M Prozessor, zudem wird zukünftig ein Intel Core 2 Duo unter der Haube des 13 Zoll-Modells werkeln. Weiteres Highlight: Alle neuen Notebooks haben mit 4 GB-RAM nun doppelt soviel Arbeitsspeicher wie bisher integriert. Die neu konstruierten Akkus sind laut Apple für 8-9 Stunden Dauerbetrieb ausgelegt, ehe sie an das Stromnetz gehängt werden müssen. Diese Laufzeiten gelten für die 15-Zoll und 17-Zoll Variante. Das 13-Zoll-MacBook Pro soll für bis zu 10 Stunden mit Energie vom Akku versorgt werden. Alle Modelle sind ab sofort verfügbar und werden zu Preisen von 1450 Euro aufwärts ausgeliefert.

www.apple.de