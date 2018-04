Apacer, ein Hersteller von Arbeitsspeicher und Speichererweiterungen, stellt nun einen eigenständigen Media Player namens AL460 vor. Er ist Full-HD kompatibel

Apacer, ein Hersteller von Arbeitsspeicher und Speichererweiterungen, stellt nun einen eigenständigen Media Player namens AL460 vor. Er ist Full-HD kompatibel bis hin zu 1920 x 1080p Auflösung und hat nimmt via HDMI-Schnittstelle mit dem Fernseher Kontakt auf. Alternativ gibt es Componenten und AV-Buchsen. Der AL460 gibt Video- und Audiodaten wieder und lässt sich via zweier USB-Schnittstellen befüllen. Alternativ kann man via Netzwerkbuchse Daten vom Rechner abholen. Dabei unterstützt der Player aber auch 720p, ISO-Dateien oder normale AVI oder MPG-Daten. Fotos bis zu einer Auflösung von 4608 x 3456 Pixel werden ebenfalls angezeigt. Der Apacer AL460 kann zudem Untertitel anzeigen. Über die Größe der eingebauten Festplatte schweigt sich Apacer ebenso aus wie über den Preis. Da beide Angaben stark voneinander abhängig sind, kann man von ausgehen, dass es verschiedene Versionen geben wird. www.apacereu.com