Angela Merkel hat Webauftritt renovieren lassen - ganz schlicht

Angela Merkels Website hat einen neuen Look erhalten. Die neue Seite soll "Unterstützer" für den Bundestagswahlkampf mobilisieren. Die neue Website präsentiert sich schlicht und begrüßt den Besucher mit einem Online-Video. Fünf Navigationspunkte bieten Informationen zu den politischen Überzeugungen Angela Merkels, zu ihrem Wahlkreis und Werdegang. Die interaktive Galerie "Unterstützer für Merkel", in der über 40 Prominente persönlich erklären, warum sie Angela Merkel unterstützen, ergänzt das Angebot. Unter den Promis befinden sich Schauspieler wie Charles M. Huber, Olivia Klemke oder Markus Majowski.

Web 2.0 mit dabei auf Merkel-Page

Auch die Web-2.0-Aktivitäten finden auf der neuen Seite Beachtung: Unterstützer von Angela Merkel auf meinVZ, Facebook und im teAM Deutschland konnten in den letzten Wochen ihre Fragen an die Bundeskanzlerin stellen und über die 10 wichtigsten Fragen abstimmen. Diese Fragen werden durch die Bundeskanzlerin in einem persönlichen Interview beantwortet. Ein Ausschnitt hierzu ist auf der Seite der CDU-Politikerin abrufbar.