Somikon Ultra-Mini-SD-Videokamera "Midget Movies"

Angebot bei Pearl: Die kleinste Videokamera der Welt - unter 50 Euro

Der Versandhändler Pearl verkündete am Donnerstag ein Angebot für die nach eigenen Angaben kleinste Video-Kamera der Welt. Wir wissen nicht, was der Secret Service diesbezüglich dagegenhalten könnte, aber zumindest passt Pearls Mini-Cam schon mal in jede Hosen- oder Hemdtasche. Dies beweist schon das geringe Gewicht von 20 Gramm sowie die Gehäuse-Maße 74 x 20 x 12 Millimeter.

© Archiv Somikon Ultra-Mini-SD-Videokamera "Midget Movies"

Wer würde nicht gerne einmal James Bond spielen, ohne sich dabei die Knochen zu brechen, aber sich trotzdem aus dem Portfolio des Gadget-Meister "Q" bedienen zu können. Weil es für die meisten Jungs zur Agenten-Karriere nicht reicht und Qs Arsenal daher geschlossen bleibt, springt Pearl regelmäßig in die Presche und hilft uns mit mehr oder weniger pfiffigen Gadgets. Heute im Angebot: die Somikon Ultra-Mini-SD-Videokamera "Midget Movies" inklusive Voice-Recorder. Die Video-Kamera speichert Filme in einer Auflösung von 640 x 480 Bildpunkten. Dabei schafft sie 20 Bilder in der Sekunde. Für ein flüssiges Abspulen eines Filmes sind eigentlich 25 Bilder pro Sekunde nötig, die Aufnahmen dürften daher allesamt einen leicht ruckligen Eindruck machen. Als Speichermedium kann der Hobby-Spion kleine MicroSD-Karten mit bis zu 4 GB verwenden. Pro Gigabyte soll rund eine halbe Stunde Film gespeichert werden können. Auf vier Gigabyte würden demnach also 120 Minuten Film passen. Die selbe Laufzeit verspricht Pearl auch für das Durchhaltevermögen einer Akkuladung. Geladen wird die Somikon Ultra-Mini-SD-Videokamera via USB am Rechner oder Notebook, über die gleiche Schnittstelle lassen sich auch die Videodaten transferieren. Als Betriebssystem benötigt man wenigsten Windows ab der Version 2000 oder Mac OS 10. Auch unter Linux soll das Gerät seine Daten frei geben, allerdings gibt es hierzu keine Versionsangabe. Der empfohlene Herstellerpreis für die Somikon Ultra-Mini-SD-Videokamera liegt laut Pearl bei 100 Euro, der Versandhändler verschickt sie aber bereits für die Hälfte des Geldes. Interessenten kommen über den Link PX-2212 zur Pocket-Kamera. Anzeige