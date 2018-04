Ein Drittel der Haushalte besitzen modernen Fernsehr

Analyse: Internet kannibalisiert kein Fernsehen - HDTV von Interesse

Von einer Kannibalisierung des Fernsehens durch das Internet kann keine Rede sein: Im Vergleich zu 2008 ist die Fernsehnutzung in allen Altersgruppen stabil, so das Ergebnis einer von TNS Infratest am Donnerstag bekannt gegebenen Studie. Mit 83 Prozent Stammnutzern bei der TV-Nutzung an vier und mehr Tagen in der Woche ist das Fernsehen nach wie vor unangefochten das Leitmedium in der Bevölkerung.

© Archiv So wird Ihr Wohnzimmer zum perfekten Heimkino

Bevölkerung interessiert an HDTV Auch das neue "High Definition Television" (HDTV), das bessere Bildqualität verspricht, ist für viele von Interesse: 73 Prozent ist der Terminus "HDTV" ein Begriff und immerhin 20 Prozent haben sich aktiv über HDTV bereits informiert. Mit 33 Prozent verfügen deutlich mehr Haushalte als in 2008 (21 Prozent) über einen modernen Fernseher, der mit hoher Wahrscheinlichkeit HDTV anzeigen kann. Die Bereitschaft, für Fernsehprogramme in HD-Qualität etwas extra zu bezahlen, ist mit sieben Prozent aber eher gering. "Dass sich HDTV bislang nicht zu einem Treiber für den Kauf von neuen Geräten und Inhalten in HD entwickelt hat, liegt vor allem an der mangelnden Aufklärung der Konsumenten über Voraussetzungen und Vorteile dieser Technologie. So meinen viele allein durch die Anschaffung eines LCD- oder Plasma-Fernsehers die bessere Bildqualität von HDTV zu erleben - ohne allerdings zu wissen, dass bislang kaum Fernsehsendungen in HD-Qualität ausgestrahlt werden und überdies ein HD-Receiver für den Empfang nötig ist", so TNS-Chef Wolfgang Werres. Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie deutsche Haushalte Internet-Videos nutzen... Anzeige