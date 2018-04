Aldi: Mobile Sound Box SMB 292 für Ipods und MP3-Player von Tevion

Ab Donnerstag, den 6. August, bietet Aldi in seinen Filialen das richtige Gerät zur heimischen Bade-Saison - eine Lautsprecherbox mit sämtlichen Verbindungsmöglichkeiten für alle MP3-Player inklusive iPod. Der Preis: 60 Euro.

Für den Urlaubskoffer ist sie vielleicht schon einen Tick zu groß, doch für den heimischen Baggersee vielleicht genau die Richtige. Die Rede ist von der Sound Box SMB 292 von Tevion, die es ab 6. August bei Aldi zu kaufen gibt. Blickfänger in dem ansonsten weißen Turm sind zwei schwarzen Lautsprecher mit je 3 Watt Ausgangsleistung, angetrieben von einem entsprechenden Verstärker im Geräte-Inneren. Ein Lithium-Polymer-Akku soll die Strandparty für bis zu sechs Stunden am Laufen halten. An Musikquellen lässt die Sound Box praktisch alles an sich ran: für Apples Ipod liegen zum Andocken acht Adapterschalen mit dabei, ein SD/MMC-Kartenleser spielt die Musik direkt von der Karte und ein USB-Port holt sich die Musik von einem USB-Stick oder MP3-Player mit entsprechender Schnittstelle. Und wenn dann immer noch nichts passen mag, steht immer noch eine Line-In-Buchse mit 3,5 mm zum Anstopseln bereit.

Findet das eigene Musikprogramm doch irgendwann zu einem Ende, kann man zusätzlich noch auf den eingebauten UKW-Radio zurückgreifen. Und für Langschläfer bietet die Sound Box noch eine Uhr mit Weck-Funktion. Zur Bedienung legt Tevion eine kompakte Fernbedienung mit 10 Tasten mit ins Paket. Der Preis liegt genau bei 59,99 Euro, die Garantiezeit beträgt 3 Jahre.

Eine Aussage hinsichtlich Verarbeitung- und Soundqualität des Aldi-Angebots lässt sich ohne einen ausführlichen Test nicht treffen. Lassen Sie sich vor einem eventuellen Kauf ausdrücklich ein Rückgaberecht zusichern, wenn das Gerät ihre Erwartungen nicht erfüllen sollte.