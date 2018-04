Aldi, Lidl und Penny: DVD-Offensive der Lebensmittel-Discounter

In den kommenden Tagen scheint die Gelegenheit sehr günstig, die ein oder andere Lücke im DVD-Regal für wenig Geld aufzufüllen. Denn Anfang machen zum 11. März die Lebensmittel-Discounter Aldi-Nord und Penny, Lidl zieht dann am 15. März mit noch günstigeren Preisen nach. Unter den angebotenen Scheiben befinden sich fast ausschließlich Blockbuster aus den letzten ein bis zwei Jahren und keiner kostet über 8 Euro. Hier eine kleine Übersicht.

Aldi-Nord: Twilight, Illuminati und mehr

Aldi-Nord bietet zum 11. März 2010 voraussichtlich sechs DVD-Titel an. Pro Streifen lässt man 7,99 Euro an der Kasse. Die Filme im einzelnen sind: - "The International", Polit-Thriller von 2009 mit Clive Owen, Naomi Watts und Armin Müller-Stahl - "Illuminati", Kirchen-Thriller von 2009 mit Tom Hanks, Ewan McGregor und Armin Müller-Stahl - "Slumdog Millionär", mit acht Oscars prämiertes Armen-Drama von 2008 mit Dev Patel, Freida Pinto und ohne Armin Müller-Stahl - "Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen", Vampir-Romanze von 2008 mit Kirsten Stewar und Robert Pattinson - "Der Vorleser", Oscar-prämiertes Nachkriegs-Drama von 2008 mit Titanc-Star Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes und Bruno Ganz - "Marley & Ich", Hunde-Komödie von 2008 mit Jennifer Aniston, Owen Wilson und Kathleen Turner

Penny: Exklusive Harry-Potter-Box

Man kann nicht sagen, für wie lange, aber im Moment hat Penny die "günstige" Sammelbox mit allen bislang sechs erschienenen Harry-Potter-Filmen exklusiv. Der Preis für die Box beträgt günstige 27,99 Euro. Wer einfach nur die Filme ohne viel Schnickschnack sein Eigen nennen will, kauft hier genau richtig. Die Kollektionen etwa bei Amazon weisen zwar die deutlich edlere Verpackung auf, kosten aber wenigstens 43 Euro. Die sechs Teile im einzelnen sind: - "Harry Potter und der Stein der Weisen" von 2001 - "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" von 2002 - "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" 2004 - "Harry Potter und der Feuerkelch" von 2005 - "Harry Potter und der Orden des Phoenix" von 2007 - "Harry Potter und der Halbblutprinz" von 2009

Lidl: Tintenherz, U-900, The Dark Knight und mehr

Der Späteste im Bunde ist Lidl, der dafür aber die größte Auswahl zum kleinsten Preis bietet. Für 7,59 Euro ist der heimische Kino-Abend bereits gerettet. Das voraussichtlich Angebot enthält die Titel: - "The Dark Knight", Batman-Verfilmung von 2008 mit Christian Bale, Heath Ledger und Gary Oldman - "Der seltsame Fall des Benjamin Button", Romanverfilmung von 2008 mit Brad Pitt, Cate Blanchett und Julia Ormond - "U-900", Atze Schröders Parodie auf "Das Boot" von 2008 mit Yvonne Catterfeld, Götz Otto und Jan Fedder - "11/2 Ritter - Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde", mittelalterlicher Klamaukstreifen von 2008 mit Rick Kavanian, Thomas Gottschalk und Til Schweiger - "Der Rote Baron", Helden-Melodram von 2008 mit Matthias Schweighöfer, Joseph Fiennes und Til Schweiger - "Der Ja-Sager", Filmkomödie von 2008 mit Jim Carrey, Sasha Alexander und ohne Til Schweiger - "Er steht einfach nicht auf Dich", Beziehungskomödie von 2009 mit Scarlett Johansson, Ben Affleck, Jennifer Aniston und Drew Barrymore - "Tintenherz", Fantasy-Abenteuer von 2008 mit Brendan Fraser und Eliza Bennett - "Gran Torino", Drama von 2008 mit Clint Eastwood und Bee Vang - "Das Lächeln der Sterne", Tränendrüsen-Drama von 2008 mit Diane Lane und Richard Gere - "Der Mann, der niemals lebte", Agenten-Thriller von 2008 mit Russel Crowe und Leonardo DiCaprio - "Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street", Grusel-Musical von 2007 mit Johnny Depp, Helena Bonham Carter und Alan Rickman