Akvis bietet mit dem Enhancer ein Photoshop-Plugin, das eine Tonkorrektur durchführt und so unterbelichtete bzw. überbelichtete Teile eines Fotos sowie verschwommene Bilder retten können soll. Gleichzeitig gibt es den Enhancer auch als eigenständige Version, mit der sich HDR-Bilder erstellen lassen. Bei der neuen Version hat Akvis dabei die Benutzeroberfläche modernisiert. Die Software bietet vier Modi: Im Enhancer-Modus arbeitet das Programm die Zeichnung des Bildes heraus und verstärkt Farbübergange. Der Fokus-Modus verbessert die unscharfen Bilder, indem er das gesamte Bild oder nur bestimmte Teile scharfstellt. Dazu gibt es den Smart Correction Modus der für die Tonkorrektur von Bildern angewendet wird und die Helligkeit der Pixel in hellen und in dunklen Bereichen so ändert, dass das Bild an Ausdruck gewinnt. Zu guter Letzt bietet die Sandalone-Version den HDR-Modus für das zusammenfügen von zwei Aufnahmen mit verschiedener Belichtungszeit. Die 53 Euro teure Plugin-Version ist kompatibel zu Adobe Photoshop bzw. Photoshop Elements, Corel Painter, Corel Photo-Paint, Corel (Jasc) Paint Shop Pro, Corel (Ulead) PhotoImpact und ACD FotoCanvas. Bei Photoshop CS3 und CS4 (auch mit 64 Bit) funktioniert der Akvis Enhancer als Smart Filter, so dass die Veränderungen nicht das Bild endgültig verändern sondern man sie jederzeit modifizieren oder rückgängig machen kann. Die Version 11 ist mit OS Snow Leopard (Mac OS X 10.6) und Windows 7 kompatibel. Die Standalone-Version (mit HDR) kostet 61 Euro. http://akvis.com/de/enhancer/index.php