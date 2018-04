Aiptek PenCam Trio HD: Handlicher und mobiler High-Definition Camcorder

Der Unterhaltungselektroniker Aiptek hat am Montag einen neuen High-Definition(HD)-Camcorder vorgestellt. Die neue "ultra-schmale" PenCam Trio HD soll Videos mit einer Auflösung von 1280 mal 720 Bildpunkten aufnehmen. Nebenbei taugt sie auch als Fotokamera und Diktiergerät.

Der Unterhaltungselektroniker Aiptek hat am Montag einen neuen High-Definition(HD)-Camcorder vorgestellt. Die neue "ultra-schmale" PenCam Trio HD soll Videos mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Bildpunkten aufnehmen. Nebenbei taugt sie auch als Fotokamera und Diktiergerät.

Als Fotokamera besitzt die PenCam eine Auflösung von fünf Megapixeln, als Videokamera nimmt sie bis zu 30 Bewegtbilder in der Sekunde im HD-Format 720p auf. Ein interner Speicher mit einer Kapazität von vier Gigabyte ermöglicht laut Hersteller Videoaufnahmen von einer Länge von bis zu 100 Minuten. Als Diktiergerät nimmt die PenCam Sprachnotizen und Meetingprotokolle mit einer Länge von maximal 80 Stunden auf. Der eingebaute Akku vom Typ Lithium-Polymer wird zwar kaum für 80 Stunden Betrieb ausreichen, per USB-Kabel ist er jedoch an jedem Notebook oder PC schnell wieder aufladbar.

Mit "enormer" Farbauswahl, "hohem" Kontrast, einer effektiven Helligkeit und einem Betrachtungswinkel von 160 Grad soll das 1,1-Zoll- (2,8 Zentimeter) OLED-Display überzeugen. Eine bereits in die Kamera integrierte Software ermöglicht laut Aiptek den direkten Video-Upload auf die Internet-Video-Plattform "YouTube". Die Aiptek PenCam Trio HD ist ab Ende September in den fünf Farben Silber, Schwarz, Lila, Blau und Rot für 130 Euro im Fachhandel erhältlich. Im Lieferumfang befinden sich laut Hersteller ein USB-, ein HDMI- und ein AV-Kabel, ein Kopfhörer, eine Handschlaufe sowie eine CD mit Anwendungssoftware und ein Bedienungsanleitung.