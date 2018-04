Die PenCam HD sieht aus wie ein Diktiergerät und lässt sich dafür auch nutzen. Ihre Besonderheit ist jedoch die Videoaufnahme. Der Name deuten bereits auf

Die PenCam HD sieht aus wie ein Diktiergerät und lässt sich dafür auch nutzen. Ihre Besonderheit ist jedoch die Videoaufnahme. Der Name deuten bereits auf HD-Aufzeichnung hin. Dafür verantwortlich ist der 1/2,5 Zoll-CMOS-Chip, der eine Auflösung von fünf Megapixeln besitzt. Dies scheint derzeit die Standard-Größe zu sein, die in den günstigen HD-Cams verbaut ist. Damit kommt sie auf 5 Megapixel Fotoauflösung und Videos im 1280 x 720 Format bei 30 Bildern in der Sekunde. Sie hat einen integrierten Speicher mit 4GB und ein 2,8cm (1.1") großes OLED-Display. Der eingebaute Li-Polymer Akku lässt sich via USB-Kabel aufladen. Eine integrierte Software soll den direkten Video-Upload auf YouTube ermöglichen. Die Aiptek PenCam Trio HD ist ab sofort in fünf Farben für 130 Euro erhältlich.

www.aiptek.de