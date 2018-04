Agando: Mädchen-Notebooks in Pink für Prinzessinen und Zicken

Agando stellt Cinderella-Notebook in zwölf Designs vor

Der Systemhersteller Agando aus Jever kündigte am Mittwoch die Notebook-Reihe viento 4300c2 Cinderella an - eine Serie, die mit überwiegend pinkem Outfit mit insgesamt zwölf verschiedenen Mustern vor allem junge und junggebliebene Ladys ansprechen dürfte. Die Serie basiert auf einem Chassis mit 15,4-Zoll-Display (1.280 x 800 Bildpunkte). Die Grundkonfiguration kostet rund 600 Euro, kann aber je nach Bedarf in einem Online-Konfigurator an die eigenen Ansprüche angepasst werden.

© Archiv Notebooks von Agando aus der Serie viento 4300c2 Cinderella

In der Basiskonfiguration der viento 4300c2 Cinderella Notebooks bekommt "frau" für 600 Euro einen Intel Core 2 Duo Mobil-Prozessor (T4300) mit zwei mal 2,1 GHz Taktfrequenz, unterstützt von 2 GB DDR2-Arbeitsspeicher. Als Chipsatz verbaut Agano eine eher unübliche, aber günstige SiS-Plattform M672, die auch gleich für die Grafikbeschleunigung sorgt. Spektakuläre Spielewelten in 3D lassen sich damit allerdings nicht erleben. Die eigenen Daten drehen mit 5.400 Umdrehungen pro Minute auf einer 250-GB-Festplatte ihre Runden, optische Medien lassen sich von einem verbauten Multiformat-DVD-Brenner beschreiben oder auslesen. Für den Zugang ins Internet sorgt ein WLAN-Modul nach den Standards 802.11 b und g - der schnellere n-Standard wird nicht unterstützt. Anzeige Als weitere Ausstattungsmerkmale bieten die Prinzessinnen-Notebooks einen 7-in-1-Speicherkartenleser, eine 1,3 Megapixel-Webcam, 10/100-Mbit-Netzwerk-Chip, drei USB-2.0-Ports, je einmal VGA, 7.1-S/P-DIF-Digital-Audio out sowie Audio Line In/Out. Das Gewicht gibt Agando zusammen mit einem 6-Zellen-Akku mit 2,6 Kilo an. Als Betriebssystem kommt Windows 7 Home Premium zum Einsatz. Die viento 4300c2 Cinderella Notebooks sind ab sofort verfügbar, die Garantiezeit beträgt 36 Monate.

