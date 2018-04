Addon SoundYou: Virtuelles 7.1 Soundsystem aus einer Röhre

Der Hersteller von Audio- und Soundequipment Addon hat am Mittwoch ein virtuelles 7.1 Soundsystem für Notebooks und PCs vorgestellt. Die Soundröhre bietet laut Hersteller virtuellen 3D-Surround-Sound für Spiele-, Musik- oder Filmfans.

Die beiden Lautsprecher und der integrierte Subwoofer der SoundYou-Röhre sollen ein virtuelles 3D-Sounderlebnis am PC oder Mac erzeugen. Die wahlweiße im schwarzen oder silbernen Aluminium-Gewand steckende Röhre bringt stolze drei Kilogramm auf die Waage. Sie unterstützt 3D-Sound in den Formaten "Dolby Digital Live", "Dolby Headphone", "Virtual Speaker", "Dolby ProLogixIIX" und "DTS Neo". Bei Filmen oder Computerspielen soll die SoundYou-Box zum Beispiel Regen von oben oder Fahrzeuge von links oder rechts realitätsgetreu wiedergeben. Angeschlossen über den USB-Port eignet sie sich auch für den mobilen Einsatz auf Landpartys oder auf Reisen.

Laut Hersteller leisten die beiden Lautsprecher jeweils sechs Watt, der integrierte Subwoofer soll eine Ausgangsleistung von zwölf Watt erreichen. Zu den weiteren Anschlüssen zählen ein 3,5mm-Kopfhörer- und Mikrophon-Anschluss. Die SoundYou-Box hat die Abmessungen 592 x 135 x 90 Millimeter (B x H x T). Eine zusätzliche Röhre soll als Auflage für eine Notebook dienen, dank rutschfester Leiste bilden Notebook und Soundröhre eine multimediale Einheit. Addon sieht einen ergonomischen Vorteil darin, dass durch das aufgelegte Notebook die Tastatur leicht angewinkelt ist - so soll sich die Bedienung erleichtern. Das Soundsystem "SoundYou" ist ab sofort zum Preis von 189 Euro im Handel erhältlich. Während der Internationalen Funkausstellung in Berlin (4.9. bis 9.9.) kann sie am Stand (Nr. 630) von AddOn in der Halle 27 bestaunt werden.