Acer: neuer 24-Zoll-Monitor speziell für Spieler

Hardware-Hersteller Acer hat am Donnerstag den 24-Zoll-Monitor G243HQ vorgestellt. Das 16:9-Display besitzt eine FullHD-Auflösung und eine HDMI-Schnittstelle.

Das nach UvP knapp 300 Euro teure Gerät lehnt sich beim Design stark an die Acer-eigenen Spiele-PCs der "Predator"-Serie an: Kupferfarbenes Gehäuse, scharfe Kanten, geneigte Flächen, Militär-Optik. Weniger auffällig gibt sich die technische Seite. Die Daten des TN-Panels entsprechen dem Klassenstandard: 1.920x1.080 Pixel Auflösung, ein dynamischer Kontrast von 80.000:1 und eine maximale Helligkeit von 300 cd/qm. Laut Acer weist das Panel eine Reaktionszeit von voll spieletauglichen 2 ms auf - ob beim schwarz-weiß-Wechsel oder grau-zu-grau, darüber schweigt sich der Hersteller aus. Der Betrachtungswinkel soll sich sowohl horizontal als auch vertikal auf 170° belaufen. Die Leistungsaufnahme beträgt im Betrieb 31 Watt. Mangels echtem Netzschalter entspricht der "Aus"-Stromverbrauch dem Stand-By-Stromverbrauch, der bei unter einem Watt liegt. Der G243HQ ist ab sofort erhältlich, die Garantiezeit beträgt zwei Jahre (Bring in).