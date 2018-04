942 kostenlose Fotoentwicklungen verspricht Preisvergleich billige-fotos.de

"942 Fotos kostenfrei entwickeln lassen" verspricht der Preisvergleichsdienstleister Billige-Fotos.de. Nur die Versandkosten müsse der Kunde noch selber zahlen, hieß es in einer Mitteilung am Montag.

Der Preisvergleich soll einfach zu handhaben sein: Der Benutzer braucht nur die Anzahl der benötigten Abzüge, das gewünschte Format und die Papierart (etwa Hochglanz oder matt) in ein Online-Formular einzutragen - und schon generiert der Dienst eine übersichtliche Tabelle, die passend zur Suchanfrage aufzählt, was der Auftrag kostet - mit und ohne Portokosten. Der günstigste Anbieter steht natürlich ganz oben in der Liste.