Der Fernsehsender Pro7 hat am Montag den Start seines neuen Online-Shops bekannt gegeben. Im Shopping-Trendportal "7products.de" will der Fernsehsender unter anderem Produkte aus den Bereichen Mode, Musik, Bücher oder Reisen anbieten.

Jedes "Shopping-Herz höher schlagen lassen" will der Fernsehsender Pro7 mit seinen neuem Online-Shop für Markenprodukte, Reisen, Kleidung oder Accessoires aus der Modewelt. Mit den Partnern Amazon.de und Musicload.de sollen aber auch Bücher, DVDs, Spiele und Musik-CDs an den Mann gebracht werden. Viele Produkte werden ein einem Video kurz vorgestellt, der Anbieter will so mehrere Kunden inspirieren. Selbst Urlaubsreisen, Last-Minute-Schnäppchen oder Städtereisen sollen im neuen Online-Shop 7products.de gebucht werden können.

Der Fernsehsender integriert im neuen Portal auch die Fan-Shops der TV-Sender "Sat1, "ProSieben" und "kabel eins", sowie die Shopping-Community zur Heidi Klums "Germany's next Topmodel". In den nächsten Wochen will Pro7 den Shop noch um die Rubrik "greenProducts" erweitern, in dem unweltfreundliche Produkte verkauft werden sollen. Das "Trendportal" findet sich unter der Adresse www.7products.de und soll ab sofort von allen Sendern der ProSiebenSat.1 Gruppe beworben werden.