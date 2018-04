Vom 26. bis 28. Februar finden in diesem Jahr die Hunsrücker Naturfototage in der Mehrzweckhalle von 55758 Niederwörresbach statt. Zum Programm gehören eine

Vom 26. bis 28. Februar finden in diesem Jahr die Hunsrücker Naturfototage in der Mehrzweckhalle von 55758 Niederwörresbach statt. Zum Programm gehören eine Reihe von Vorträgen und ein Seminar. Den Auftakt bildet am Freitag, dem 26. Februar um 19.00 Uhr die Eröffnung der Fotoausstellung des Luxemburger Naturfotografenvereins Letzebuerger Naturfoto-Frenn. Weitere Informationen zu Programm und Eintrittspreisen finden sich auf der Internetseite.

Bild oben: Marc Steichen - Küste Norwegen

