7 Ebay-Tipps für sicheres Online-Shoppen - die Kriminalpolizei rät

Die Initiative "Online Kaufen - mit Verstand!" der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, des Online-Marktplatzes Ebay und des 'Bundesverbands des Deutschen Versandhandels' (bvh) haben am Montag auf "7 Goldenen Regeln" zum sicheren Online-Handel aufmerksam gemacht.

Vor diesem Hintergrund ist die konsequente Anwendung der Grundregeln zum sicheren Einkauf im Internet besonders wichtig. Verbraucher, die diese kennen und danach handeln, können sich auf ein ungetrübtes Online-Einkaufsvergnügen freuen:

7 Ebay-Tipps für sicheres Online-Shoppen:

1. Um ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten, sollten Passwörter mindestens acht Zeichen haben und immer aus einer Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. 2. Zum Schutz der persönlichen Daten sollten Online-Shops eine verschlüsselte Datenübertragung ermöglichen. Erkennbar ist dies in der Regel an dem Kürzel https:// in der Adresszeile des Browsers. 3. Vor dem Kauf sollte die Seriosität des Anbieters so gut es geht überprüft werden. Bei gewerblichen Händlern sollten die Kontaktdaten, Garantie- und Gewährleistungsbedingungen sowie die Angaben zum Widerrufs- oder Rückgaberecht leicht auffindbar sein. Hilfreich bei der Einschätzung von Verkäufern sind außerdem Bewertungsprofile, wie sie auf Marktplätzen wie eBay üblich sind, sowie Internet-Gütesiegel wie zum Beispiel das Siegel "Geprüfter Online-Shop".

4. Genau durchlesen und prüfen sollte man immer die Artikelbeschreibung sowie die Versand- und Lieferbedingungen. 5. Bei der Bezahlung sollten sichere Zahlungsmethoden gewählt werden. Dazu zählen die Bezahlung per Rechnung, Bankeinzug, Kreditkarte oder die Nutzung eines Online-Zahlungsservices wie zum Beispiel PayPal. 6. Bei gewerblichen Händlern sollte auf das Widerrufs- oder Rückgaberecht geachtet werden. Dies ermöglicht es Käufern, die Ware prinzipiell ohne Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von mindestens 14 Tagen nach Erhalt zurückzuschicken. 7. Wenn Sie per E-Mail aufgefordert werden, vertrauliche Daten wie Passwörter oder Kreditkarteninformationen über einen Link oder ein Formular einzugeben, seien Sie misstrauisch. Ebenso sollten keine Anhänge von E-Mails geöffnet werden, bei denen man nicht sicher ist, dass der Absender seriös ist.

Hintergrund zur Initiative "Online Kaufen - mit Verstand"

Die Initiative "Online Kaufen - mit Verstand!" setzt mit ihren Maßnahmen bereits seit 2006 auf Aufklärung und Vorbeugung. Alle, die mehr über Sicherheit beim Online-Handel erfahren möchten, finden neben den "7 Goldenen Regeln" auf der Internet-Seite Kaufen mit Verstand den Ratgeber "Alles, was Recht ist". Dieser erklärt leicht verständlich, welche Rechte Käufer im Internet haben. Beides können interessierte Nutzer herunterladen und sich danach stressfrei in die Weihnachtseinkäufe stürzen.