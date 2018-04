42 Zoll großer Flat-TV für knapp 400 Euro

Der Online-Anbieter redcoon bietet derzeit einen LCD-Fernseher mit 42 Zoll für 399 Euro (zzgl. etwa 40 Euro Versand) an. Dieses Angebot unterbietet im Gerätepreis selbst die günstigsten Angebote aus dem Internet um 100 Euro.

Bei dem LCD-Fernseher handelt es sich um den TA4296RV der Firma Teco. Das gleiche Gerät bietet unter anderem der Elektro-Fachmarkt Conrad für knapp über 500 Euro an. Der 42-Zöller (106 cm Bildschirmdiagonale, 16:9-Format) bringt einen DVB-T-Tuner mit sowie zwei HDMI- und zwei SCART-Eingänge. Die Auflösung des Teco TA4296RV liegt bei 1.366 x 768 Pixel, womit das Gerät als HD ready gehandelt wird; das heißt, das HD-Filme von Blu-ray-Disc oder HD-DVD zwar angezeigt werden, allerdings nicht in der vollen Auflösung von 1.920 x 1.080. Das Kontrastverhältnis gibt redcoon mit 1.500:1 an bei einer Helligkeit von 500 cd/m2 und einer Reaktionszeit von 6,5 ms.

Neben dem DVB-T-Tuner ist auch noch ein analoger Antenneneingang vorhanden. Videoquellen lassen sich zusätzlich über S-Video, Komponente und Composite anstöpseln, ein VGA-Eingang steht ebenfalls parat. Der Programmspeicher fasst 99 verschiedene Sender, die Audio-Ausgangsleistung liegt bei 2 x 10 Watt. Im Betrieb verbraucht der Teco TA4296RV laut Hersteller rund 250 Watt aus der Steckdose, im Standby-Mode liegt der Stromhunger bei unter 2 Watt.

Das meint magnus.de zum 42-Zoll-LCD-TV Teco TA4296RV

Zugegebener Maßen klingen die angegebenen Werte vor allem für das Display (Helligkeit, Kontrast, Reaktionszeit) auf dem Papier schon nicht sonderlich berauschend oder sagen wir zumindest nicht mehr up to date. Echte Messwerte liegen dann meistens noch ein gutes Stück darunter. Zudem sucht man Bildoptimierungstechniken wie 24p oder 100 Hz in dieser preisklasse natürlich vergebens. Für anspruchsvolle Kino-Vorführungen über Blu-ray eignet sich der Teco TA4296RV daher bestenfalls als Notfall-Behelf. Wer aber ein günstiges Gerät lediglich zum Fernsehen und DVD gucken ohne großen cineastischen Anspruch sucht oder das Ding gar als Untermalungs-Medium in die Eckkneipe oder ins Büro hängt, wird derzeit keinen günstigeren 42-Zöller finden.