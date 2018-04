32-Zoll: Deutschlands LCD-Lieblinge im Test

32 Zoll ist noch immer die liebste LCD-TV-Größe der Deutschen. Entsprechend groß ist die Auswahl - und auch die Preisspanne reicht von 800 bis 4.000 Euro. Doch wie viel Geld sollte man für einen 32-Zöller investieren? Video-HomeVision klärt auf.

Sie passen praktisch in jede deutsche Wohnzimmer-Schrankwand: LCD-Fernseher mit 81 Zentimetern Bilddiagonale. Kein Wunder also, dass die 32-Zöller trotz immer größerer Flat-TVs nach wie vor die Beliebtesten sind. Fragt sich nur: Wie viel Technik bekomme ich für mein Geld? Gute LCDs mit Full HD gibt's mittlerweile schon für 800 Euro. Doch die Preise der 32-Zoll-Modelle reichen bis zu 4.000 Euro. Video-HomeVision schafft deshalb Klarheit. Wie viel darf Full HD kosten? Welcher Fernseher ist für meinen Anspruch der richtige? Und bestehen die 32-Zöller den knallharten Expertentest? In der neuesten Ausgabe nimmt Video-HomeVision beispielhaft fünf Top-Fernseher aus diversen Preisklassen unter die Lupe.

Darüber hinaus lesen Sie in der neuen Video-HomeVision: Was tun, wenn der Blu-ray-Player streikt und die neueste Blu-ray-Scheibe nicht läuft? Die Redaktion hilft. Außerdem im Härtetest: Denons Blu-ray-Flagschiff, der DVD 3800 BD, ein Surround-Set von Nubert passend zum Flat-TV, eine ambitionierte Minianlage von Elac, der Sat-Receiver HD-FOX, die neuesten Topfilme auf Blu-ray und DVD, und vieles mehr.

